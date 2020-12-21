التقلبات الجوية بجيجل: انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة و سيول الأمطار تجرف 18 مركبة

تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة ليلة الأحد إلى الاثنين على ولاية جيجل في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة "المدخل الشرقي للولاية" وجرف السيول لـ 18 مركبة بين سياحية ونفعية، حسب ما علم من رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية المحلية للحماية المدنية الرائد صالح لعرج.

وأوضح لعرج في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بأن التساقط الكثيف للأمطار الذي عرفته الولاية لاسيما صباح اليوم الاثنين تسبب في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة بحي لعقابي على مستوى الطريق الوطني رقم 43 فضلا عن جرف السيول ل 18 مركبة نحو مدخل الوادي المتواجد أسفل الجسر مما تسبب في انسداد مجراه خاصة بعد تراكم الأوحال.

كما غمرت المياه 25 حافلة كانت مركونة بالمحطة الشرقية لنقل المسافرين الواقعة مقابل الجسر، حسب ذات المصدر الذي أردف بأنه تم تسخير أزيد من 53 عونا من الحماية المدنية و 15 ضابطا فضلا عن زورقين و 7 شاحنات لامتصاص المياه.

من جهته، أكد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد القادر كلكال في تصريح لوأج لدى معاينته للأضرار الناجمة عن الأمطار الرعدية المتساقطة على الولاية بأنه "لم يتم لحد الساعة تسجيل أي خسائر بشرية"، مضيفا بأنه "تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية للتدخل و إزالة مخلفات السيول بعد أن بلغت كمية الأمطار المتساقطة 146 ملم و ذلك خلال الفترة الممتدة بين الحادية عشر ليلا و الثالثة صباحا".

و كشف ذات المسؤول بأنه "تم تنصيب لجنة ولائية للوقوف على مخلفات السيول فضلا عن إجراء خبرة تقنية فورا على الجسر المنهار جزئيا و معاينة الأضرار وتشخيص الوضع العام لهذه المنشأة الفنية بغية تحديد إمكانية استعمالها من عدمه مجددا".

يذكر أن عديد النقاط عبر تراب الولاية شهدت بدورها تشكل سيول تسببت في غلق بعض الطرقات خاصة ببلدية الطاهير على مستوى منطقة أشواط بالطريق الوطني رقم 43 بمحاذاة محطة توليد الكهرباء مما تسبب في انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى عديد الأحياء طيلة ليلة الأحد إلى الاثنين.