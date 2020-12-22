المنتخب الجزائري دون 17 عام يشرع في تربص تحضري بمركز سيدي موسى

شرع المنتخب الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم هذا الاثنين في تربص جديد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، يمتد إلى غاية 28 ديسمبر، في إطار تحضيراته لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة شهر يناير المقبل بالجزائر والمؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021.

وقد يواجه "الخضر" خلال هذا التربص المنتخب السنغالي يومي 26 و 28 ديسمبر، حسب الاتحادية الجزائرية (فاف).

بالنسبة للتربص الجديد ، وجه المدرب الوطني محمد لاسات الدعوة ل31 لاعبا من بينهم 16 ينشطون بمختلف البطولات الأجنبية.

وتوضح الفاف بأن كل اللاعبين المستدعين حاضرون في التربص باستثناء آدم دوقي من نادي كوينز بارك رانجرس، بعد عزل انجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

و سيخضع أشبال محمد لاسات لبرنامج عمل مكثف خلال التربص، حيث سيكون لهم شرف تدشين الميدان الجديد المغطى بالعشب الطبيعي التابع للمركز الفني الوطني بسيدي موسى رفقة فريق أكاديمية الفاف (دون 17 سنة) لخميس مليانة، في لقاء ودي.

فيما يلي قائمة الـ31 لاعبا:

اتحاد الجزائر:حمزة بوعلام

أكاديمية الفاف: عبد العزيز بومنقوش - صلاح الدين زاوي - ونيس بوزحزح

شبيبة الساورة: عبد الحق خوماني

شباب بلوزداد: فؤاد حنفوق - براهيم بلاس

جمعية الشلف: براهيم الخليل شردودي

نادي بارادو: عبد الغني لعلام - محمد عبد العزيز مالك - أنس قارات - رفيق معتز زيماش

شبيبة القبائل: لحلو أخريب

دفاع تاجنانت: عبد الرزاق مهرة

سريع غليزان: زين الدين بن أحمد

سانت إيتيان/فرنسا: نوهم عبد اللاوي

أولمبيك ليون/فرنسا: محمد أمين عيد - لاغا ينيس علامدون

رامس/فرنسا: ينيس بغدادي - يونس حاجي محمد

اتحاد أورليان/فرنسا: أمين بوكموش

كوينز بارك رانجرس/انجلترا: آدم دوقي

اولمبيك مرسيليا سابقا/فرنسا: ريان ختير - عمران موساوي

نادي ماتز/فرنسا: كراوش ريان مهدي

نادي سوشو/فرنسا: محند مقران بونيسي

مونت روج 92/فرنسا: ندير محيوس

نادي آميان/فرنسا: جبريل نوتباري - أنيس ووشواش

نادي قانقون/فرنسا: ماسيل وزالي

نادي تولوز/فرنسا: زولياني إيدي إيفان.