كوفيد-19: تسجيل 12 حالة وفاة و 410 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 376 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 96069 من بينها 410 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0،9 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 64.020 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2687، فيما يتواجد 49 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 19 ولاية سجلت اقل 9 من حالات و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 11 ولاية أخرى 10حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.