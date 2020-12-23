الجولة الـ 5 من بطولة الرابطة الأولى: قمة مرتقبة بين شباب قسنطينة واتحاد العاصمة

تشكل مباراة شباب قسنطينة امام الضيف اتحاد العاصمة قمة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة، المقررة هذا الاربعاء، في حين ستسعى شبيبة الساورة إلى انتزاع كرسي الصدارة ولو مؤقتا.

وستكون هذه الجولة مبتورة من ثلاث مباريات وهي أولمبي المدية-شباب بلوزداد، نصر حسين داي-وفاق سطيف، شبيبة القبائل-جمعية عين مليلة، بسبب مشاركة شباب بلوزداد، وفاق سطيف وشبيبة القبائل في المنافسات القارية.

ويسعى شباب قسنطينة، الذي سجل ثلاثة تعادلات في الجولات الثلاث الأولى، إلى تسجيل أول فوز له هذا الموسم أمام اتحاد العاصمة الذي يعاني منذ انطلاق الموسم الكروي، سيما بعد الخسارة القاسية داخل الديار أمام اولمبي المدية في الجولة السابقة.

وبعد إقالة المدرب الفرنسي فراسوا تشيكوليني، عقب مقاطعته لحفل تسليم ميداليات الكأس الممتازة امام شباب بلوزداد، يرتقب أن يعرف المدير العام الرياضي، عنتر يحي نفس المصير.

من جهتها، تسعى شبيبة الساورة، التي لم تنهزم لحد الآن، إلي تحقيق فوز جديد امام المضيف نجم مقرة، الذي أقالت المدرب محمد باشا مؤخرا. وفي حال الفوز، فسيرتقي أبناء المدرب ايغيل مزيان الى مركز الريادة بشكل مؤقت.

من جانب آخر، شد فريق مولودية الجزائر الرحال إلى مدينة غليزان لملاقاة السريع المحلي، في اختبار صعب للنادي العاصمي، المنتشي بتأهله إلى الدور المقبل لرابطة أبطال افريقيا، بالنظر الى النتائج الجيدة التي بات يحققها أشبال المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، ولعل أبرزها الفوز الاخير خارج الديار أمام اهلي البرج.

أما مولودية وهران فسيكون على موعد مع "داربي" آخر، عندما يحل ضيفا على اتحاد بلعباس في لقاء يعد بالكثير، حيث تريد المولودية تأكيد فوزها على وداد تلمسان، اما الاتحاد فيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد عدة خيبات وسط مشاكل متعددة.

وفي مباراة أخرى، سيكون نادي بارادو المرشح القوي لكسب مواجهته أمام اهلي برج بوعريريج الذي يعاني الأمرين، إلا أن عامل المفاجأة غير مستبعدة من طرف ابناء المدرب دزيري بلال.

بالمقابل، بات فريق شبيبة سكيكدة مطالبا بمراجعة أوراقه إثر الخسارة المسجلة امام جمعية عين مليلة، عندما يستضيف أولمبي الشلف، في مباراة "الجريحين"، كون الأولمبي هو أيضا سقط على أرضه أمام شبيبة القبائل بثنائية نظيفة.

من جهته سيسعى الصاعد الجديد وداد تلمسان، إلي تسجيل أول فوز له في البطولة عندما يستقبل على أرضه اتحاد بسكرة الذي يريد العودة بنتيجة ايجابية بعد التعثر داخل القواعد أمام أتليتيك بارادو.

البرنامج:

الأربعاء سا 14:30

نادي بارادو- أهلي برج بوعريريج

شباب قسنطينة- اتحاد الجزائر

شبيبة سكيكدة- جمعية الشلف

نجم مقرة- شبيبة الساورة

سريع غليزان- مولودية الجزائر

سا 15

وداد تلمسان- اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس- مولودية وهران

مباريات مؤجلة:

اولمبي المدية - شباب بلوزداد

نصر حسين داي - وفاق سطيف

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة