مرفأ النفط والغاز في أرزيو وبطيوة: عملية تحميل المحروقات استؤنفت تدريجيا منذ 9 ديسمبر

قدمت وزارة الطاقة في بيان لها توضيحات بشأن إغلاق مرفأ النفط والغاز في أرزيو وبطيوة (وهران) خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري مؤكدة أن عملية تحميل المحروقات قد استؤنفت تدريجيا يوم 9 ديسمبر في حين أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال " لالا فاطمه نسومر" قامت بتحميل حمولتها يوم 13 ديسمبر.

وجاء في بيان المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة الذي نشرته على موقع الوزارة في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) : " نود إبلاغ الرأي العام أن هذا الإغلاق الذي حدث منذ بداية شهر ديسمبر كان بسبب سوء الأحوال الجوية,مما أجبر شركة ميناء أرزيو على إغلاق مينائي أرزيو وبطيوة من أجل فترات طويلة إلى حد ما ي مما أدى إلى تعطيل الملاحة البحرية".

و حسب ذات المصدر فقد ادى غلق الميناءين اعتبارا من 6 ديسمبر الجاري إلى تأخيرات تتراوح من 3 إلى 13 يوما ولكن بطريقة متقطعة في برامج الشحن لسفن نقل المحروقات المعدة للتصدير للخارج و التوزيع في السوق الداخلي ".

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الطاقة انه "تم استئناف تحميل المحروقات تدريجيا اعتبارا من 9 ديسمبر 2020".

أما بالنسبة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "لالة فاطمة نسومر" فأوضحت ان هذه السفينة "التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام قد قامت بتحميل حمولتها بتاريخ 13 ديسمبر الجاري بتأخير سبعة أيام".

في الأخير أشار البيان إلى أن هذه الاضطرابات في شحن السفن "لم تؤثر على إنتاج المنبع وذلك بفضل توفر سعات التخزين في الشمال والجنوب ي وكذلك الإدارة الناجعة من طرف سوناطراك للمخزون ".