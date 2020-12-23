رابطة أبطال افريقيا: إعادة برمجة لقاء شباب بلوزداد - غور ماهيا يوم السبت القادم

أعلن نادي شباب بلوزداد عن تأجيل لقاءه أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكيني، إلى يوم السبت 26 ديسمبر الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي ابتداء من الساعة 20:45، لحساب الدور الأول (ذهاب) من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن كان مبرمجا يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري.

وكتب النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ''تلقت الإدارة مراسلة من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مفادها تأجيل اللقاء إلى يوم السبت 26 ديسمبر الجاري''.

فبعد أن كان يفترض، أن يحل الفرق الكيني بالجزائر مساء يوم الاثنين، عبر رحلة قادمة من الدوحة القطرية، لم تكن تشكيلة غور ماهيا الكيني ضمن قائمة المسافرين الواصلين، علما أنّ طاقم التحكيم التونسي المعين لإدارة هذه المقابلة متواجد بالجزائر منذ يوم الأحد.