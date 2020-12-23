تحديد تكاليف اختبار "بي.سي.آر" والاختبار المضاد الجيني والاختبار السيرولوجي

تم حديد تكاليف اختبار "بي.سي.آر" (PCR) ب8800 دج والاختبار المضاد الجيني ب3600 دج والاختبار السيرولوجي ب2200 دج, حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح نفس المصدر أنه "في ختام المقابلات التي أجراها البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مع ممثلي مخابر التحاليل الطبية الخاصة (أعضاء "Bio Partenaires"، تم تحديد تكاليف اختبار PCR والاختبار المضاد الجيني والاختبار السيرولوجي على النحو التالي:

- الاختبار الفيرولوجي PCR: 8800 دج

- الاختبار المضاد الجيني: 3600 دج

- الاختبار السيرولوجي: 2200 دج".

وأضاف البيان أن "الجدول يبين المخابر الـ19 من بين الـ30 المتواجدة عبر التراب الوطني التي انضمت إلى هذا الاقتراح وتبقى هذه القائمة مفتوحة".