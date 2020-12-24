عزالدين معيزة للإذاعة: فرحات عباس دافع عن اللغة العربية ولم يكن من دعاة الإدماج

أكد أستاذ التاريخ بجامعة جيجل عزالدين معيزة أن فرحات عباس دافع عن اللغة العربية و جمعية العلماء المسلمين ولم يكن من دعاة الإدماج مثلما حاولت بعض الأطراف الترويج له.

وقال الأستاذ معيزة في حديث لإذاعة الجزائر من جيجل هذا الخميس تزامنا مع الذكرى الـ 35 لوفاة المجاهد الرمز فرحات عباس أن الشهادات التاريخية تؤكد أن أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية دافع عن كافة المقومات الوطنية وعلى رئسها اللغة العربية .

وأشار المتحدث في معرض حديثه إلى البيئة التي نشأ فيها الراحل وما تعرض له رفقة أسرته من ضغوطات وتشريد ومصادرة للأملاك من قبل المستعمر الفرنسي فكانت هذه الوقائع حجر الأساس الذي كون شخصية الرمز الثوري فرحات عباس.

ورغم كل محاولات السكوت عن نضالا ته و الترويج للفكرة المغلوطة حول شخصيته الوطنية يبقى فرحات عباس من بين الأسماء الجزائرية التي خدمت الوطن قبل وأثناء وبعد ثورة نوفمبر المجيدة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية