وزارة الداخلية : إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

تم هذا الخميس بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إطلاق أرضية رقمية جديدة تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية عن بعد.

وأشرف على الانطلاق الرسمي لهذه الأرضية الرقمية وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, الذي أكد أن هذه الخدمة العمومية الجديدة ستسمح- بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين- من ترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى, ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع الى وثيقة شهادة الإقامة.