وزارة الداخلية : إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

24/12/2020 - 08:08

تم هذا الخميس بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إطلاق أرضية رقمية جديدة تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية عن بعد.

وأشرف على الانطلاق الرسمي لهذه الأرضية الرقمية وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, الذي أكد أن هذه الخدمة العمومية الجديدة ستسمح- بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين- من ترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى, ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع الى وثيقة شهادة الإقامة.

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الجزائر, مجتمع

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