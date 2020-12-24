عطار: "سونلغاز رفعت التجميد عن عدة مشاريع عالقة منذ 2016"

أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، هذا الخميس، عن رفع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) التجميد عن عدة مشاريع صيانة ظلت عالقة منذ 2016 .

برسم جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، أكد الوزير أنّ سونلغاز تعمل منذ قرابة سنة على انجاز عدة مشاريع لصيانة شبكاتها وتجهيزاتها، بعد أن كان عدة مشاريع مجمّدة منذ 2016، حيث قال "ينبغي ألا ننسى أنّ جميع المشاريع الوطنية كانت مجمدة منذ 2016، ومنذ رفع هذا التجميد باشرت سونلغاز صيانة وتحسين خدماتها".

وردا على سؤال لعضو مجلس الأمة نور الدين بلطرش (جبهة التحرير الوطني) بخصوص الانقطاعات في الكهرباء المسجلة على مستوى ولاية مستغانم، اعتبر الوزير أنّ غالبية الانقطاعات الكهربائية لا تقع مسؤوليتها على سونلغاز.

وفيما يتعلق بهذه الولاية أوضح عطار أنها استفادت من شبكة كهربائية ذات الضغط العالي ب 2505 كيلومترات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية