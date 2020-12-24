كورونا: تعافي 376 مصابًا و458 حالة إضافية و9 وفيات في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، هذا الخميس، عن تسجيل 458 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 376 مريضًا للشفاء.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أكّد فورار أنّ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 97.007 من بينها 458 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ1.0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء 64777 شخصًا، والعدد الإجمالي للوفيات 2705، فيما يتواجد 46 مريضًا في العناية المركزة .

وأضاف فورار أنّ 37 ولاية سجلت أقلّ من 9 حالات بينها 14 ولاية لم تسجّل بها أي حالة، فيما سجّلت 11 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.