رحيل الكاتب والصحفي مولود عاشور .. وبلحيمر يعزي

فُجعت العائلة الإعلامية في الجزائر، هذا الخميس، بفقدان الكاتب والصحفي مولود عاشور الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 76 سنة .

وتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر بأخلص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية كافة.

وكان مولود عاشور اشتغل صحفيًا بجريدة المجاهد وأسبوعية ألجيري إيبدو "Algérie hebdo" وليبرتي قبل أن ينتقل إلى العمل في مؤسسة التلفزيون الوطني وفي قطاعي الثقافة والاتصال.

وصدرت للفقيد أول مجموعة قصصية له سنة 1971 "الناجي" (survivant) والتي تلتها "هيليوتروب" و"آخر محصول من العنب".

وفي سنة 2016 صدر له آخر مؤلف ككاتب "خريف في الشمس"، كما اشتغل مولود عاشور طويلاً في ميدان النشر الأدبي مع دار القصبة.