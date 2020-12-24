﻿ الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع عسكرية مغربية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات استهدفت مواقع جيش الاحتلال المغربي ،على طول الجدار الرملي الذي يقسم الصحراء الغربية حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

و قامت وحدات الجيش الصحراوي أمس بقصف نقاط تمركز قوات عسكرية مغربية في عدة مناطق على غرار منطقتي نطقة لكصيبيين بقطاع الفرسية وكلب أظليم بقطاع تشلة .

و استهدف القصف الذي نفذته القوات الصحراوية اليوم الخميس مناطق على غرار منطقتي سبخة العكريش بقطاع السمارة و منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية ونقاط تواجد القوات المغربية في منطقة خنكة الشيظمية بقطاع المحبس و روس السبطي بقطاع المحبس، وفقا لذات المصدر.

المصدر : وأج