نشرية خاصة: أمطار مصحوبة احيانا برعود وتساقط حبات برد على عدد من ولايات وسط وشرق الوطن

أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بسقوط امطار، تكون أحيانا رعدية ومصحوبة ببرد ستمس عدد من ولايات وسط وشرق البلاد بداية من مساء هذا الجمعة.

و اوضح المركز ان الولايات المعنية بهذه النشرية والموضوعة في مستوى يقظة برتقالي هي: تيبازة والبليدة والجزائر العاصمة وتيزي وزو وشمال المدية وشمال البويرة, حيث ستتراوح كمية الامطار ما بين 20 الى 30 ملم.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من الجمعة على الساعة السادسة 18سا00 الى غاية يوم غد السبت على الساعة السادسة صباحا.

بدورها ستعرف ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسطيف وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس, تساقطا للأمطار تقدر كميتها بين 30 إلى 40 ملم ويمكن ان تتجاوز محليا 50 ملم بالنسبة للمناطق الساحلية والقريبة من الساحل, وهذا طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد السبت في نفس التوقيت على الأقل.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية