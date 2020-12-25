كورونا: 434 اصابة جديدة و 367 حالة شفاء و 11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار هذا الجمعة عن تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 11 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 367 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 97.441 من بينها 434 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 1.0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 65.144 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2716.

ويتواجد حاليا 42 مريضا في العناية المركزة كما أفاد الدكتور فورا .

وأضاف السيد فورار أن 18 ولاية سجلت اقل من 9 حالات 12 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 18 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية