﻿ مفتي ﻿مصر يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة بالقدس

أدان مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شوقي علام، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة و الموتى العرب والمسلمين بمدينة القدس المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

ودعا مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي والمقدسات الفلسطينية والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان.

وحذر المفتي من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية، مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة تعد انتهاكا صارخا لحرمة الموتى واستمرارا للإجراءات القمعية بحق القدس وأهلها ومقدساتها،مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها (اليونسكو)،لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأكد علام أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خاصة ما تسمى بسلطة الاثار الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للمسجد في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس .