محافظة الغابات وأفراد الجيش يشاركان في عملية تشجير ببلدية لارباع بباتنة

شارك أفراد الجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة في عملية تشجير على مستوى منطقة الزقاق ببلدية لارباع (باتنة)، وذلك بالتنسيق مع محافظة الغابات للولاية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار البرنامج الوطني لإعادة التشجير 2020/2021، شارك أفراد الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، بباتنة الناحية العسكرية الخامسة، في عملية تشجير على مستوى منطقة الزقاق ببلدية لارباع، تحت شعار "فلنغرسها" ، وذلك بالتنسيق مع محافظة الغابات بولاية باتنة".

و تهدف هذه المبادرة - يضيف ذات المصدر- إلى "تعزير الرابطة - جيش-أمة" وتنمية الحس البيئي لدى كافة فئات المجتمع".

وكانت الحملة الوطنية للتشجير قد انطلقت يوم 21 نوفمبر المنصرم بولاية تيبازة، حيث من المقرر في اطار هذه المبادرة غرس أزيد من 31 مليون و 500 الف شجرة عبر كامل التراب الوطني خلال موسم 2020/2021 علما أن حصيلة الموسم الماضي عرفت غرس 11 مليون و 500 الف شجرة .