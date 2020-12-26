إصابتان وأضرار مادية جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مواقع في غزة

أصيب فلسطينيان بجروح، اثر استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية فجر السبت ، عدة مواقع في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن القصف أسفر عن إصابتين طفيفتين لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وشاب في العشرينيات، جراء تناثر شظايا الصواريخ والزجاج.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بخمسة صواريخ موقعاذ شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه وانقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة شنها سلاح الجور الاسرائيلي أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت / وفا/ نقلا عن مصادر محلية ، أن أضرارا مادية لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى بعض منازل المواطنين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعاذ وأرضا في حي التفاح شرق مدينة غزة.