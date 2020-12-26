سكنات عدل: استئناف عملية تحديد مواعيد استقبال المكتتبين لمتابعة ملفاتهم

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل عن استئناف عملية تحديد مواعيد استقبال المكتتبين قصد متابعة ملفاتها و التي كانت قد توقفت بسبب تسجيل حالات إصابة بوباء كوفيد-19 وسط موظفيها.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " تنهي وكالة عدل إلى علم مكتتبيها و قاطني احياء سكنات عدل الكرام ، أنه تم استئناف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الاستقبال و متابعة ملفاتهم".

و بهذه المناسبة، دعت الوكالة الراغبين في ذلك فقط إعادة تثبيت التطبيق عبر هواتفهم المحمولة و يكون ذلك من خلال الدخول الى الرابط " http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL " لتحميل التطبيق وبعدها إتباع الخطوات المتبقية المتعلقة بعملية تحديد المواعيد .

كما أشارت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره الى أن "عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط موظفيها و عمالها".

وأضافت في هذا الصدد أنه و بالعودة التدريجية لموظفيها بعد تعافيهم من الإصابة بالوباء، " تم استئناف العملية وفق إجراءات وقائية للحد من انتشاره".

وفي الاخير ، دعت الجميع الى توخي الحيطة و الحذر مع ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وكانت الوكالة قد أعلنت الخميس الماضي عن الشروع في عملية تسليم مفاتيح السكنات لحصة جديدة لفائدة مكتتبي برنامج 2013 او ما يسمى ب"عدل2 " و ذلك بعدة مواقع على مستوى كل من سيدي عبد الله غرب الجزائر العاصمة و بوينان بالبليدة و الشعيبة شمال شرق تيبازة.

ويمكن للمكتتبين تحميل اوامر الدفع عبر الموقع الإلكتروني للوكالة .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية