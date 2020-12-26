كوفيد-19 : تسجيل 416 اصابة جديدة و 6 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 361 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 97.857 من بينها 416

حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 9ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 65.505 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2722.

ويتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 35 ولاية سجلت اقل من 9 حالات منها 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.