﻿ بعثة الامم المتحدة ترحب بعملية تبادل المحتجزين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعملية تبادل المحتجزين من المنطقتين الغربية والشرقية والتي تمت بإشراف من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5+5 ) وبمساع من أعيان صبراته، الزنتان والزاوية، ووصفتها بالنجاح الكبير.

وحثت البعثة الأممية في بيان لها اليوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، "جميع الأطراف بتسريع تنفيذ بنود كل التفاهمات التي تمت ضمن المسار العسكري بوقف إطلاق النار التي أنجزتها اللجنة العسكرية ( 5+5 ) بما فيها تبادل المحتجزين".

وفي هذا السياق، أكد محمد العري، "آمر كتيبة شهداء صبراته" المنسق الأمني للعملية، أن "عملية تبادل المحتجزين، أسهمت في عودة 15 محتجزا من المنطقة الغربية و34 من المنطقة الشرقية إلى أهاليهم" ..

منوها إلى أن الجهود مستمرة وبتعاون "فعال" بين كل الأطراف للقيام بعمليات مماثلة.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الليبية (5+5) قد وقعت برعاية أممية، في الـ23 من أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة على شروط تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك "عودة القوات إلى معسكراتها وانسحابها من خطوط الصراع".

كما اتفق ممثلي اللجنة على "تبادل جميع المحتجزين، وإزالة الألغام الأرضية بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة، ومكافحة خطاب الكراهية".

ووقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أممية في 23 من أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

وأعقبها انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة 75 شخصية ليبية بتونس في 9 من نوفمبر الماضي، وأسفر في جولته الأولى عن توافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021، الذي يصادف مع حلول الذكرى الــــ 70 لنيل ليبيا استقلالها.