رابطة ابطال افريقيا : شباب بلوزداد يمطر شباك غورماهيا الكيني بــسداسية كاملة

تمكن شباب بلوزداد من قطع خطوة كبيرة نحو دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا عقب فوزه أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكيني وبنتيجة ثقيلة 6-0 (الشوط الأول: 4-0) مساء اليوم السبت بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

ولم يضيع أصحاب الضيافة الكثير من الوقت، حيث تمكن اللاعب أمير سعيود من افتتاح باب التسجيل مبكرا (د7) بعد مخالفة مباشرة من خارج إطار الـــ 18 متر.

وواصل ''الشباب'' اللعب بطريقة هجومية وبنسق عالي إلى غاية الهدف الثاني الذي أمضاه اللاعب حمزة بلحول في الدقيقة الـــ 12 من عمر اللقاء بعد تمريرة حاسمة من زميله البينيني مارسلان كوكبو.

أربع دقائق بعدها، تمكن هذا الأخير من الحصول على ركلة جزاء والتي نفذها وبنجاح اللاعب سعيود في الدقيقة الــــ20.وكاد الدولي البينيني أن يعمق الفارق لولا تضييعه لكرة سهلة في الدقيقة الــــ34.

ولم يكتف ممثل الجزائر بثلاثية في الشوط الأول، حيث تمكن اللاعب العربي ثابتي من إضافة الهدف الرابع مستغلا كرة زميله سعيود التي ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس قبل أن يضعها في الشباك في الدقيقة الـــ43.

ولم يشهد الشوط الأول فرص خطيرة للضيوف، بعد أن اكتفت التشكيلة الكينية بالدفاع فقط.

خلال بداية الشوط الثاني، تمكن فريق غور ماهيا من تسجيل أول فرصة خطيرة له في اللقاء في الدقيقة الـــــ51 بعد رأسية أخرجها حارس الشباب توفيق موساوي للركنية.

وواصل ''أبناء العقيبة'' السيطرة على مجريات اللعب بالطول والعرض والتي مكننهم من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الــــ 52 عبر اللاعب أمير سعيود بعد ثنائية جميلة مع زميله زكرياء دراوي.

وجاء الهدف السادس والأخير للشباب في الدقيقة الــــ67 من قبل اللاعب مايكي فريد نغومبو بعد أول لمسة له عقب دخوله لأرضية ميدان ملعب 5 جويلية.وكادت النتيجة أن تكون أتقل لممثل الجزائر لولا تضييعه لعدة فرص سانحة للتهديف.

وأدار هذه المواجهة ثلاثي تحكيم تونسي، بقيادة صادق سالمي، رفقة مواطنيه خليل حسني وأيمن اسماعيل.

وكانت هذه المقابلة مقررة يوم الاربعاء الماضي، قبل أن يتم إعادة برمجتها من قبل الكاف بطلب من النادي الكيني، الذي برر هذا الطلب بالصعوبات التي واجهها لإيجاد سفرية الى الجزائر في ظل غلق المجال الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويمر غور ماهيا، صاحب المركز الـ14 في البطولة الكينية الممتازة (3نقاط) بعد مرور جولتين، بأزمة مالية صعبة والتي دفعت بعض اللاعبين الى التفكير في مقاطعة هذه المقابلة.

ومن جانبه، سيستقبل الممثل الثاني للجزائر، في هذه المنافسة القارة، فريق مولودية الجزائر، يوم الاثنين المقبل ضيفه النادي الصفاقسي التونسي بملعب 5 جويلية الاولمبي ابتداء من الساعة الـــــ 45ر20.

وستجرى مقابلة الاياب من هذا الدور التمهيدي الثاني يوم 5 او 6 يناير 2021.