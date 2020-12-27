افتتاح معرض للحرف التقليدية الجزائرية بوازرة الشؤون الخارجية في أول خطوات الدبوماسية الثقافية

أشرف هذا الأحد وزير السياحة والصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو بمعية وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم على مراسم افتتاح معرض لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والحرف بمقر وزارة الشؤون الخارجية .

المعرض الذي تدوم فعالياته إلى غاية ال 31 ديسمبر 2020 يشارك فيه 20 حرفية وحرفي من مختلف ولايات الوطن.

ويهدف هذا المعرض الى دعم العمل التنسيقي والتعاون بين القطاعين لترقية وتسويق منتوج الصناعة التقليدية والتعريف بابداعات الحرفيين الجزائريين وطنيا ودوليا تفعيلا للدبلوماسية الثقافية .

و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم في تسجيل للقناة الأولى أن" هذه الأعمال سبق وأن نالت الاعجاب و التكريم في العديد من التظاهرات الثقافية والفنية وطنيا ودوليا .. ننتهز هذه السانحة للتنويه بالشراكة القائمة بن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في سبيل ترقية وجهة الجزائر السياحية والترويج لمختلف منتجات صناعاتنا التقليدية في الخارج " وأردف بالقول أعلمكم لأن الوزارة ستقتني كمية من المنتجات المعروضة ولو بصفة رمزية لفائدة مصالحنا المركزية وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ".

من جانبه اعتبر وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي حميد حميدو أن تنظيم هذا العرض في هذا الفضاء المميز" اعتراف بمكانة الحرفي كسفير للتقاليد الجزائرية العريقة والتراث الجزائري مبرزا أهمية العمل المشترك بين كل الدوائر الوزارية لا سيما مع وزارة الشؤون الخارجية لتفعيل البعد الاقتصادي للمنتوج الجزائري و الترويج له من خلال ممثلياتنا الدبلوماسية عبر العالم ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية