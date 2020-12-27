المنتخب الوطني دون 17 عاما ينهزم وديا أمام السنغال

انهزم المنتخب الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم أمام نظيره السنغالي بنتيجة 0-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما هذا الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الشوط الثاني عن طريق إيبوساني في الدقيقة 69 من ضربة جزاء للسنغال.

وسيخوض المنتخبان الجزائري والسنغالي مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء بنفس الملعب.

وتدخل المباراتان في إطار تحضيرات "الخضر" لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بالجزائر شهر جانفي المقبل والمؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021 بالمغرب.