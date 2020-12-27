إبراهيم مراد: رصد 110 مليار دج لتنمية مناطق الظل خلال 2021

أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، الأحد، بتيسمسيلت، أنه تم رصد غلاف مالي قدره 110 مليار دج موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني خلال السنة المقبلة.

وأوضح مراد، خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى عديد المشاريع التنموية لمناطق الظل بالولاية، بأنه "قد رصد غلاف مالي موجه لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني في إطار قانون المالية لسنة 2021 والذي يشمل 50 مليار دج ضمن المخططات البلدية للتنمية و20 مليار دج لمشاريع التحسين الحضري و40 مليار دج لتهيئة الطرقات في إطار برنامج وزارة الأشغال العمومية".

وأضاف بأن "هناك برامج تنموية أخرى موجهة لتنمية مناطق الظل ستجسد خلال السنة المقبلة والتي تخص إيصال الكهرباء والغاز، ناهيك عن تخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانيات محلية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".

وأكد إبراهيم مراد بأن "سنة 2021 ستكون سنة بامتياز لمناطق الظل ويمكن في غضونها إنهاء البرامج التنموية الموجهة لهذه الجهات بما يعود بالفائدة على المواطنين".

وأبرز نفس المسؤول أنه "يجري حاليا التفكير في انجاز مناطق نشاطات مصغرة ضمن أجهزة دعم التشغيل موجهة لفائدة شباب مناطق الظل، فضلا على دعم ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت التي تقطن بهذه المناطق مما من شانه خلق ديناميكية اقتصادية تعود بالفائدة على هذه التجمعات الريفية".

ومن جهة أخرى، صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بأن "الحكومة ستجد الحلول المناسبة لمشكل الطبيعة القانونية للأوعية العقارية الموجهة لانجاز سكنات ريفية بمناطق الظل للوطن".

كما لفت إلى أن "برنامج تنمية مناطق الظل بولاية تيسمسيلت يوشك على الانتهاء فيما سيتم انجاز مشاريع أخرى متبقية ضمن نفس البرنامج خلال السنة المقبلة".

وللإشارة تضمن اليوم الأول من هذه الزيارة تفقد مشاريع انجاز شبكة الماء الشروب بمنطقتي الظل "غزلي" ببرج الأمير عبد القادر و"أولاد شعشوع" بالأزهرية ومشروع انجاز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بدوار "غزلي" ببلدية برج الأمير عبد القادر.

كما عاين مستشار رئيس الجمهورية مشاريع صيانة الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 ودوار "بودومة" ببني شعيب على مسافة 9 كلم وكذا صيانة الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 5 ودوار "متيجة" (5.2 كلم) وكذا مشروعي إعادة تهيئة الطريق المؤدي إلى دوار "العسولات" ببلدية الأربعاء وصيانة الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 52 وذات الدوار.

كما أعطى مراد إشارة انطلاق مشروع صيانة الطريق الولائي رقم 6 على مسافة 10.1 كلم الرابط بين بلديتي سيدي سليمان وبني لحسن لفك العزلة عن عدد من الدواوير إلى جانب تفقد مشروع ربط 40 مسكن بشبكة الكهرباء بدوار "البواطيط" ببلدية بوقايد.