براح : اعتماد نظام بيئي رقمي متطور لرقمنة المؤسسات

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، عن اعتماد نظام بيئي رقمي متطور يسهم في العمل على رقمنة المؤسسات ودعم جهود الحكومة في المجال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير هذا الاثنين بمختلف الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين في مجال الرقمنة.

وأوضح الوزير أن النظام سيسهم في الإسراع في عملية التحكم والتحول الرقمي من خلال جميع الفاعلين في ميدان الرقمنة، مضيفا أنه سيتم وضع إطار تنظيمي للمضي قدما في تطوير وترقية هذا النظام الذي سيحدد مختلف الحاجيات الرقمية وإحصاء جميع الفاعلين في مجال الرقمنة.