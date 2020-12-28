هبوب رياح قوية: الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية الأساسية لتفادي الحوادث

دعت مصالح الحماية المدنية هذا الاثنين المواطنين الى احترام قواعد الوقاية الأساسية لتفادي وقوع حوادث منزلية وحوادث مرور, وذلك تبعا للنشرة الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية للوطن قد تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة في بعض المناطق .

و في بيان لها, أوصت الحماية المدنية لتجنب الحوادث المنزلية و حوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح بمجموعة من التدابير ويتعلق الأمر بترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح , الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.

كما دعت ذات المصالح , حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر و الابتعاد عن النوافذ ووضع السيارات و كذا الحيوانات والعتاد الهام الى الملاجئ و المرائب فضلا على عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية وكذلك البحيرات والمجمعات المائية.

من جهة أخرى, دعت الحماية المدنية العاملين بقطاع البنايات حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح .

كما دعا ذات البيان, المواطنين عند التنقل إتباع النشرات الجوية و حالة الطرقات وكذا تفادي المناطق و الأماكن الغابية تخفيض سرعة السيارة و إعلام الأهل والأقارب عن موعد الانطلاق و كذلك مكان الوصول.