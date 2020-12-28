كوفيد-19 : تسجيل 382 إصابة جديدة, 352 حالة شفاء و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر

سجلت 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 352 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 98.631 من بينها 382 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0,9 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 66.214 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2737.

ويتواجد حاليا 46 مريضا في العناية المركزة, كما أفاد الدكتور فورار الذي أضاف أن 16 ولاية سجلت اقل من 9 حالات و 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.