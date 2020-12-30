مكافحة الارهاب والجريمة: تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري, عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة" للقوات المسلحة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة عبر كامل التراب الوطني, حسب ما أفادت به حصيلة كشفت عنها الأربعاء, وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ديسمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وفي إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى "عملية التمشيط بالعنصر، ولاية جيجل التي سبق الإعلان عنها، والتي مكنت من كشف وتدمير خمسة (05) مخابئ للجماعات الإرهابية واسترجاع مبلغ مالي يُقدر بـ (80.000) أورو، تم كشف وتدمير مخبأين (02) آخرين بنفس المنطقة واسترجاع وسائل اتصال وكمية معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى" .

وفي نفس السياق، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة وعنصر(01)دعم آخر بتمنراست، في حين تم تدمير (04) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس" .

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وإضافة "للكميات الكبيرة من الكيف المعالج المقدرة بـ (27) قنطار و(2,86) كيلوغرام" التي تم الإعلان عنها سابقا، والتي تم حجزها يومي 25 و26 ديسمبر 2020 عبر الحدود مع المغرب بكل من تندوف وبشار ووهران وتلمسان حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية بحاسي مسعود بورقلة، "مركبة رباعية الدفع على متنها مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة و(161) طلقة ونظارة (01) ميدان وكمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(10) قناطير و(49,5) كيلوغرام".

وفي ذات السياق "أوقفت" مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود "(36) تاجر مخدرات من بينهم (02) من جنسية مغربية وحجزت بندقية (01) صيد و(101,14) كيلوغرام من الكيف المعالج و(01) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(19892) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من بشار وجيجل وباتنة وقسنطينة وميلة وأم البواقي وسوق أهراس وتبسة وورقلة وعين الدفلى وغيليزان وسيدي بلعباس، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لكميات الكيف المعالج المحجوز إلى (38) قنطار و(53,5) كيلوغرام" من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وإيليزي وتندوف "(85) شخصا وحجزت (06) مركبات و(173) مولدا كهربائيا و(159) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(150) كيلوغرام من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير" وكذا "تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (1,2) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب" بينما "تم توقيف (11) شخصا وحجز (10) بنادق صيد ومسدس (01) آلي و(21376) وحدة من مختلف المشروبات و(2324) هاتف ذكي خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من سطيف وميلة والأغواط وغرداية والوادي وتندوف وعين الدفلى.

كما تمّ "إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (7218) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف " وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (152) شخصا من بينهم (14) مهاجر من جنسية مغربية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت وتلمسان ومستغانم وبومرداس وعنابة والطارف" فيما تم "توقيف (50) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم (19) مغربي بكل من ورقلة وتلمسان وبرج باجي مختار والأغواط والنعامة وتبسة".