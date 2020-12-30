تحضيرات على مستوى عدة قطاعات لإنجاح عملية التلقيح ضد كوفيد19

تحسبا لانطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد19 خلال الأيام المقبلة ، تجري التحضيرات على مستوى عدة قطاعات لإنجاح العملية خاصة من الناحية اللوجيستية.

وفي هذا الصدد أكد إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن قطاعات مختلفة بينها الصحة والصيدلة والدفاع الوطني والجماعات المحلية معنية بإنجاح العملية لأن فيه كثير من الأمور التقنية واللوجيتسية التي يجب ضبطها.

ورجح الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك أن تقتني الجزائر اللقاح الذي يتناسب وقدراتها في الحفظ والتخزين، والجزائر لديها خبرة في التلقيح وبرامجها ناجحة بشهادة منظمة الصحة العالمية.