كوفيد-19 : تماثل 305 حالة للشفاء و 323 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 305 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 99.311 من بينها 323 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.7 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 66.855 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2751 حالة.

ويتواجد حاليا 43 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 09 حالات و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 11 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.