محرز و بن سبعيني من بين المرشحين لجائزة أحسن لاعب مغاربي لسنة 2020

يتواجد لاعبان دوليان جزائريان آخران و هما رياض محرز (مانشستر سيتي) و رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ) من بين الخمسة المرشحين لجائزة أحسن لاعب مغاربي لسنة 2020، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وكانت المجلة الرياضية قد كشفت أمس الثلاثاء عن اللاعبين الخمسة الأوائل المرشحين لهذه الجائزة، من بينهم الجزائريان، إسماعيل بن ناصر (ميلان آ سي) و سعيد بن رحمة (واست هام).

بالنسبة لبن سبعيني، كتبت المجلة بأنه أكد تحسنه المطرد في رابطة الأبطال مع بوروسيا. فاللاعب البالغ من العمر 25 سنة، بصدد بلوغ بعد آخر. فهو مدافع قوي، يشغل رواقه بحزم و براعة، كما أن رجل اليسرى تقدم مساعدة لا يستهان بها للخضر.

من جهته، ساهم قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز بقسط وافر في تأهل الخضر للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم القادمة، حيث سجل هدفا أسطوريا أمام زمبابوي.

أما مع ناديه سيتي فقد أنهى الموسم كثاني لاعب أكثر تأثيرا. و منذ بداية الموسم الكروي الجاري، فهو بتأرجح بين الحسن و السيئ على غرار "السيتيزان"، لكن اللاعب الجزائري يبقى قيمة ثابتة حسب،فرانس فوتبول.

و بالإضافة إلي اللاعبين الجزائريين محرز و بن سبعيني، تضم القائمة ثلاثة لاعبين آخرين و هم. المغربيين سفيان امرابط (فيورنتينا) و أشرف حكيمي (انتر ميلان) و التونسي الياس سخيري (كولونيا).

في المجموع يتواجد أربعة جزائريين و أربعة مغاربة و تونسيين اثنين في السباق على جائزة أحسن لاعب مغاربي للسنة.

وتنطلق عملية اختيار أحسن لاعب مغاربي لسنة 2020 يوم غد الخميس.

للتذكير، توج الدولي الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) كأحسن لاعب مغاربي لسنة 2019.

و فيما يلي قائمة اللاعبين العشرة المرشحين :

إسماعيل بن ناصر (الجزائر/ميلان آ سي). سعيد بن رحمة (الجزائر/واست هام)، رياض محرز (الجزائر/مانشستر سيتي)، رامي بن سبعيني (الجزائر/ مونشنغلادباخ)، ياسين بونو (المغرب/إشبيلية)، علي معلول (تونس/الأهلي المصري) و حكيم زياش (المغرب/تشيلسي)، سفيان امرابط (/المغرب/فيورنتينا) و أشرف حكيمي (المغرب/انتر ميلان)، الياس سخيري (تونس/كولونيا).