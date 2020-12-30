اجتماع الحكومة: عرض الإجراءات المتعلقة باقتناء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19

عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الأربعاء خلال اجتماع الحكومة، المساعي التي باشرها قطاعه في إطار اقتناء اللقاح ضد كوفيد-19 وكذا مدى تقدم العقود ذات الصلة تحسبا للشروع في عملية التطعيم شهر جانفي الداخل.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الحكومة استمعت، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الى عرض قدمه وزير الصحة حول "المساعي التي باشرها القطاع في إطار اقتناء اللقاح ضد كوفيد-19 وكذا مدى تقدم العقود ذات الصلة والتي من شـأنها أن تسمح عن قريب باستلام الدفعات الأولى من اللقاح للشروع في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي القادم".

ويأتي العرض الذي قدمه الوزير بن بوزيد تنفيذا للتعليمات التي قدمها الوزير الاول من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي 2021، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كان قد أمر الوزير الاول، في الـ20 من الشهر الجاري، بالإسراع فورا في اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا والشروع في عملية التلقيح.