تجديد الثقة في المدرب بوحيلة لقيادة مولودية سعيدة في الموسم الجديد

قررت إدارة مولودية سعيدة تجديد الثقة في المدرب كريم بوحيلة, الملتحق بالنادي منتصف الموسم الفارط, لمواصلة الإشراف على العارضة الفنية لفريقها الأول الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم, حسبما علم الخميس من رئيس مجلس الإدارة.

وصرح خالد رملي في هذا الصدد بأن بوحيلة منتظر في بداية الأسبوع المقبل للإشراف على تربص فريقه الذي سيقام بمدينة سعيدة تحسبا لانطلاق البطولة في 12 فيفري المقبل.

وشرعت المولودية في استعداداتها منذ قرابة أسبوعين, ولكن التدريبات تشهد لغاية الآن مقاطعة عدد من لاعبي تشكيلة الموسم الفارط بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأكد نفس المسؤول في هذا الصدد بـأن اتصالات قائمة مع المعنيين لإقناعهم باستئناف العمل في انتظار إيجاد حل لمستحقاتهم المالية, مشيرا إلى أن ناديه يمر بأزمة مالية خانقة "تهدد مستقبله في المستوى الثاني".

وأضاف خالد رملي بأن كل آماله معلقة على السلطات المحلية لمساعدة النادي لتجاوز أزمته, "خاصة وأنه مطالب أيضا بتسديد 35 مليون دج كديون تجاه لاعبين سابقين اشتكوا المولودية لدى لجنة المنازعات من أجل الحصول على إجازات اللاعبين المستقدمين خلال الصائفة المنصرمة وعددهم عشرة".

وأخبر رئيس المولودية في هذا السياق عن عقد اجتماع مع والي الولاية خلال الأسبوع المقبل "للتطرق إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها النادي والحلول التي يمكن التوصل إليها لتجاوز هذا الظرف".

وتتواجد المولودية في المجموعة الغربية خلال بطولة الموسم الجديد, والتي يلعب صاحب المركز الأول فيها دورة مصغرة في نهاية الموسم مع رائدي المجموعتين الأخريين (وسط وشرق) للظفر بتذكرتين مؤهلتين إلى الرابطة الأولى, فيما يسقط أصحاب المراتب الأربع الأخيرة عن كل فوج إلى القسم الثالث, وفق نظام المنافسة الاستثنائي الذي صادق عليه المكتب الفدرالي الاثنين المنصرم.

المصدر: واج