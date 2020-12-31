الرئيس تبون يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره المصري السيسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، اتصالاً هاتفيًا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عبّر له من خلاله عن سعادته بعودته إلى الجزائر.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي، عبّر له من خلاله عن سعادته بعودته إلى الجزائر، حامدا الله على سلامته".

وتضمّن البيان: "طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الجمهورية تبليغ تهانيه للشعب الجزائري بحلول السنة الجديدة، من جهته، تقدّم السيد الرئيس بشكره الجزيل للرئيس المصري، معربًا له عن تقديره لمشاعره النبيلة، وطلب منه نقل تهانيه إلى الشعب المصري الشقيق بنفس المناسبة، متمنيًا له كل الخير والازدهار".