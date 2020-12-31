﻿ ﻿وهران : تحقيق وبائي حول تفشي كوفيد-19

ستطلق مديرية الصحة والسكان لولاية وهران بداية من شهر جانفي الداخل، تحقيقًا وبائيًا حول تفشي فيروس كورونا المستجد.

أوضح يوسف بوخاري المتحدث باسم المديرية المذكورة لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ التحقيق المرتقب سيمسّ بلديات الولاية الــ 26 سيشمل عينة مكونة من 1100 ساكن، لافتا إلى أن المكلفين بهذه العملية تم تكوينهم لإجراء هذا التحقيق الذي ستسمح نتائجه بتحديد تطور تفشي كوفيد-19 بوهران.

وبخصوص نوع الاختبارات المعتمدة في هذا التحقيق، ابرز ذات المسؤول أنه تم اختيار الفحوصات المصلية السريعة والتي تسمح بتشخيص الحالة الحالية والسابقة للشخص.

وستخضع الحالات الإيجابية إلى التشخيص بتقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي أر) وتتبع بتحقيق وبائي معمق، كما أضاف المصدر نفسه إلى أنّ الهدف من هذا التحقيق هو معرفة تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يوجد العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وتتسبب في نقل الفيروس دون أن تعرف.

وسيتم معرفة نتائج هذا التحقيق بعد 15 يوما من اطلاقه أي مع نهاية شهر جانفي مما سيسمح بتوضيح الرؤية أكثر حول تطور الجائحة بولاية وهران .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية + وأج