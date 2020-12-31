تتويج "البيت الأبيض" بجائزة أحسن فيديو توعوي حول كورونا

توّج العمل الفني التحسيسي المعنون "البيت الأبيض" لصاحبه حمزة غانم من ولاية المسيلة بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن فيديو توعوي للشباب حول الوقاية من فيروس كورونا،التي اختتمت فعالياتها هذا الخميس بسطيف.

وحلّ في المرتبة الثانية فيديو "شكرا 2020" لخليل قادري من سطيف، متبوعًا بـ"لنعش معًا كإخوة أو نمت معًا كالأغبياء" لعبد الإله بزع المنحدر من الولاية ذاتها في المرتبة الثالثة، فيما عادت المرتبة الرابعة الخاصة بلجنة التحكيم لفيديو "بابا و الكورونا" لسيف الإسلام دغداق من ولاية قسنطينة.

وعلى هامش حفل توزيع جوائز هذه المسابقة الوطنية المفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، صرح عادل بورقازن رئيس جمعية "إنصاف المحلية" منظّمة المسابقة، لوكالة الانباء الجزائرية بأنّ هذه التظاهرة الوطنية التوعوية جاءت بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب و بإشراف من مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف وشهدت 27 مشاركا من عدة ولايات.

وأضاف أنه تم استقبال الأعمال المشاركة خلال الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر الماضي و 15 ديسمبر الجاري في شكل فيديو مصور لا تتجاوز مدته الزمنية 3 دقائق، مفيدًا أنّه تم نشر الأعمال العشرة المتأهلة للدور النهائي على اليوتيوب الخاص بجمعية إنصاف لولاية سطيف.

واستنادًا للمصدر ذاته، تكفلت لجنة تحكيم متكونة من أساتذة و مختصين في مجال السمعي البصري و السينمائي بتقييم الأعمال المشاركة.

ويندرج هذا النشاط، حسب رئيس جمعية إنصاف صاحبة المبادرة في إطار "خدمة المجتمع بغية إيصال رسالة إيجابية و تعبئة المجتمع وتوعيته بشأن مكافحة انتشار وباء كورونا ومرافقة الشباب الهاوي للإبداع وتقوية قدراته في المجال السينمائي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة ".

للإشارة، فإنّ الفيديو المتوج بهذه الجائزة الوطنية مدته 3 دقائق و يصور عدة مشاهد مؤثرة حول جائحة كورونا على غرار صورة لمسجد خال من المصلين ومشاهد أخرى تحسيسية حول كيفية المحافظة على الروح البشرية وذلك على وقع موسيقى أنشودة "من أجلك عشنا يا وطني".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية