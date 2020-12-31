22 منظمة تونسية تطالب المغرب بالإفراج "فورا" عن الحقوقي معطي منجب

طالبت 22 منظمة تونسية غير حكومية، هذا الخميس، السلطات المغربية بالإفراج "فورًا" عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي معطي مُنجب الذي اعتقل الثلاثاء، وأودع سجن العرجات في ضواحي العاصمة الرباط بتهمة "غسل أموال".

وفي بيان لها، ندّدت تلك المنظمات بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" بـ"استعمال القضاء لاضطهاد هذا الأكاديمي والكاتب المغربي البارز"، واصفة الاتهامات الموجّهة إليه بأنها "سياسية" و"غير عادلة"، وطالبت السلطات المغربية بالإفراج عنه "فورًا".

وكانت النيابة العامة المغربية أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي، عن فتح تحقيق مع معطي منجب وأفراد من عائلته حول ما وصفتها "أفعال من شأنها تشكيل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال"، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جردًا لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية لا تتناسب بحسب الجهاز- مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها من طرف منجب وأفراد عائلته".

وسارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته، معتبرًا أنّ الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".

وأوضح في بيان نشره آنذاك أنّ التهمة "ليست جديدة"، وإنما تعود إلى ملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضيتي "المساس بأمن الدولة" و"ارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل" كان يديره.

و سبق للناشط المغربي معطي منجب أن تعرّض إلى "حملة تشهير منسقة"، واتهامات أخلاقية "يراد منها المساس بصورته كحقوقي"، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية عبّرت عن تضامنها مع منجب وطالبت بإسقاط التهم الموجّهة إليه.

وتعرّض الناشط الحقوقي المغربي طيلة خمس سنوات لحملة شرسة من التضييقات وصلت إلى حدّ منعه من السفر بدون سند قانوني، وتمّ نعته بأقبح النعوت التي طالت عائلته، في مقالات نشرتها مواقع مقربة من "المخزن"، بقصد تأليب الرأي العام عليه وضرب مصداقيته كمعارض وكاتب رأي قوي.

وأطلق عشرات النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدنيين بالمغرب شهر أكتوبر الماضي، عريضة رقمية تضامنا مع معطي منجب تم نشرها على الموقع الشهير "شانج" تحت عنوان "أوقفوا اضطهادكم للأستاذ الحقوقي معطي منجب".

وتضمنت العريضة مطالبة هذه الفعاليات، السلطات المغربية بوقف التضييق على الأستاذ منجب، ووقف الضغوطات عليه وعلى عائلته و"احترام القانون الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة".

وأكدت العريضة مساندتها القوية للحقوقي المعتقل ودعمها لعائلته في هذه المحنة.

وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إنّ ظاهرة التشهير في المغرب في تزايد متواصل وتطال العديد من المعارضين والحقوقيين ومنهم الحقوقي معطي منجب.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية + وأج