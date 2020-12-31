فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير الصحية

قررت الوزارة الأولى فتح المدارس القرآنية مع إلزامها بالتقيد الصارم بالتدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

أفاد بيان لمصالح الوزير الأول: "تقرّر فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، المعتمدة بالنسبة للمؤسسات المدرسية، تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية والـمجالس الشعبية البلدية وبمساهمة لجان الأحياء والجمعيات المحلية".

وفي حال عدم الامتثال لهذه التدابير الوقائية، سيتم الإعلان عن "الإغلاق الفوري للمدرسة المخالفة"، ويأتي هذا الإجراء "تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية".