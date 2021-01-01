نشرية خـاصة : أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد إلى غاية السبت في غرب ووسط الوطن

يتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون أحيانا في شكل عواصف رعدية مصحوبة محليا بتساقط البرد إلى غاية يوم السبت بعد الظهيرة في العديد من ولايات غرب و وسط الوطن، حسبما أفادت اليوم الجمعة نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة في: تلمسان و عين تيموشنت ووهران ومعسكر وغليزان ومستغانم والشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وهذا من يوم الجمعة على الساعة (15:00 ) حتى يوم السبت على الساعة( 15:00).

وتتراوح كمية الامطار المنتظرة بين 30 و 40 ملم و يمكن أن تبلغ أو تتجاوز محليا 50 ملم طوال فترة صلاحية النشرية الجوية الخاصة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية