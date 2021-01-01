جراد يشرف هذا السبت على حفل تخرج الدفعة الــــ 49 للمدرسة الوطنية للإدارة

01/01/2021 - 15:21يشرف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، غدا السبت، على حفل تخرج الدفعة التاسعة والأربعين (49) للمدرسة الوطنية للإدارة "الشهيد عباس لغرور"، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الوزير الأول. وسوم: جراد, اشراف, حفل تخرج الدفعة الــــ 49, المدرسة الوطنية للإدارةالجزائر, سياسة طالع ايضاً الوزير الأول جراد في زيارة عمل إلى ولاية المدية هذا الأحد جراد يدعو إلى ضرورة التفكير في تطوير اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات جراد يشيد بجهود الفلاحين و المربين في الذكرى الـــ 46 لتأسيس الاتحاد العام... تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر بسبب جائحة كورونا