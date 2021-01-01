جراد يشرف هذا السبت على حفل تخرج الدفعة الــــ 49 للمدرسة الوطنية للإدارة

يشرف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، غدا السبت، على حفل تخرج الدفعة التاسعة والأربعين (49) للمدرسة الوطنية للإدارة "الشهيد عباس لغرور"، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الوزير الأول.