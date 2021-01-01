كورونا: تسجيل268 حالة شفاء و 287 إصابة جديدة و 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار هذا الجمعة عن تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة،فيما تماثل 268 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 99.897 شخص من بينها 287 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بــ 0،7 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 67.395 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2762 حالة.ويتواجد حاليا 42 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار 26 ولاية سجلت أقل من 09 حالات و 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

المصدر:الإذاعة الجزائرية