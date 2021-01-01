ارتقاب ثلوج كثيفة على علو يتراوح بين 600م و 700 م في شمال للبلاد

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الشمالية التي يصل علها 700 متر وقد تصل الى 600 متر الى غاية الاحد المقبل .

وكشف الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال على مستوى مركز الاعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني :" انه تم تشكيل خلية متابعة للتدخل تحسبا للنشرية الجوية المرتقبة ".

وقال في اتصال هاتفي للقناة الاولى للاذاعة الوطنية :" حاليا وحداتنا في حالة تأهب حيث تم نشر عديد الدوريات والسدود الموجهة على شبكات الطرقات للقيام بعدة مهام اساسية وتتمثل في توجيه مستعملي الطريق لتفادي الطرقات المتضررة وفك العزلة على المواطنين المحاصرين جراء تساقط الثلوج او ارتفاع منسوب المياه ، وكذلك تقديم يد المساعدة لمرتادي الطريق الذين حصروا بفعل سوء الاحوال الجوية ويبقى المخطط ساري المفعول الى غاية نهاية صلاحية هذه النشرية الخاصة وعودة حركة امرور الى طبيعتها ".

المصدر : الاذاعة الوطنية