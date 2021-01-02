استئناف حركة القطارات ما بين المدن غدا الأحد و القطارات الجهوية يوم الاثنين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, اليوم السبت في بيان لها عن استئناف نشاط قطارات نقل المسافرين ما بين المدن و قطارات نقل الطلبة غدا الأحد و القطارات الجهوية والخطوط الكبرى يوم الاثنين.

و جاء في بيان الشركة أن هذا الاستئناف الذي يتم على مرحلتين يأتي تبعا لقرار الوزير الأول بخصوص الاستئناف التدريجي والـمراقب لحركة النقل بين الولايات بالقطار.

و تتعلق المرحلة الأولى -يضيف ذات البيان-ب"انطلاق قطارات ما بين المدن (المعروفة بقطارات الضواحي) وقطارات نقل الطلبة بداية من يوم الأحد 3 جانفي".

و تم تحديد أوقات سير القطارات ما بين الساعة السادسة (06.00) صباحا إلى غاية الساعة السادسة (18.00) مساءا مع الأخذ بعين الاعتبار توقيت الحجر الجزئي المنزلي (الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا) في الولايات المعنية.

اما الخطوط ما بين المدن- الجزائر العاصمة - الثنية- فتم برمجة 46 رحلة (23 ذهاب 23 إياب) و الجزائر العاصمة -تيزي وزو و وادي عيسي فقد تم برمجة 14 رحلة (7 ذهاب 7 إياب) و ثمانية رحلات (4 ذهاب و 4 اياب) فيما يخص الثنية - وادي عيسي .

اما بخصوص الجزائر العاصمة - زرالدة فتم ايضا برمجة 22 رحلة (11 ذهاب 11 إياب) و برمجة 38 رحلة (19 ذهاب و 19 اياب ) فيما يخص الجزائر العاصمة - العفرون حسب ذات المصدر.

و فيما يتعلق بخطوط نقل الطلبة (خميس مليانة - الشلف), تم برمجة رحلتين (1 ذهاب 1 إياب) و بالنسبة لعنابة - سيدي عمار تم برمجة 12 رحلة (6 ذهاب 6 إياب) فضلا عن برمجة ستة رحلات فيما يتعلق بباتنة -عين توتة -فسديس (3 ذهاب 3 إياب). يوضح ذات البيان.

أما فيما يتعلق بالقطارات الجهوية والخطوط الكبرى فتم برمجة استئناف نشاطها بداية من يوم الإثنين 4 جانفي ما عدا القطارات المجهزة بالأسرة,تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي على متنها. وسيتم الإعلان عن برنامج الرحلات الخاصة بهذه الخطوط غدا الأحد 3 جانفي, حسب البيان.

كما تعلم الشركة زبائنها الحاملين لبطاقات الاشتراك بأن المدة غير المستعملة خلال فترة توقف الرحلات سيتم تعويضها بنفس المدة وعليه "يرجى منهم التقرب من شبابيك المحطات لهذا الغرض داعية ايضا زبائنها إلى الالتزام الصارم بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي من أجل سفر آمن".