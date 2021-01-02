كورونا : تسجيل 262 إصابة جديدة و 216 حالة شفاء و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 7 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 216 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 100159 شخص من بينها 262 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0,6 حالة لكل 100 ألف نسمة) بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 67.611 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2769.

ويتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 09 حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية