كوفيد-19 : 249 إصابة جديدة و 197 حالة شفاء و 3 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 197 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 100408 شخص من بينها 249 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0،6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 67.808 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2772.

ويتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 14 ولاية سجلت أقل من 09 حالات و 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.