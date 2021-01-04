المدرب يوسف بوزيدي يعلن مغادرته شبيبة القبائل بـ"التراضي"

أعلن مدرب شبيبة القبائل, يوسف بوزيدي, هذا الاثنين, انه توصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق المنتمي إلى الرابطة الأولى لكرة القدم, يقضي بفسخ عقده بالتراضي, بعد شهر ونصف فقط عن التحاقه بالعارضة الفنية.

وصرح بوزيدي للموقع الرسمي للنادي "القبائلي" عشية مباراة إياب الدور التمهيدي لكأس الكاف أمام الدرك النيجيري "تحدثت مع الرئيس واتفقنا على طلاق بالتراضي. تعودت على التنقل وهذه حياة أي مدرب. ورحيلي لا يعتبر مشكلة بالنسبة لي وساترك مكاني نظيفا كما جرت عليه العادة. أظن أنني قدمت كل ما لدي بإعادة الفريق الى السكة. وسأذهب تاركا ورائي فريقا جيدا سيوظف كل مجهوداته مع أو دون بوزيدي".

ومنذ التحاق بوزيدي بالعارضة الفنية للشبيبة, في نوفمبر الفارط, خلفا للتونسي يامن الزلفاني, استعاد "الكناري" توازنه بعد بداية صعبة, بتسجيل أربع مباريات دون هزيمة في جميع المنافسات, آخرها الفوز المحقق على الضيف جمعية عين مليلة (1-0) في البطولة الوطنية ضمن تسوية الرزنامة.

وأضاف بوزيدي "شخصيا قررت عدم تدريب أي فريق إلى غاية الميركاتو الشتوي. كما أتمنى للمدرب الجديد أن يقدم الإضافة أكثر مني, بما أن الفريق أمامه مشوار طويل. اتمنى ان تلعب الشبيبة الأدوار الأولى وتكون في المستوى المطلوب من طرف جمهورها.

وأفاد أيضا "الآن أنا أركز على مباراة يوم غد الثلاثاء (وهو الأخير له مع الفريق) مع ضرورة تأكيد فوزنا في الذهاب".

من جهته, أشاد رئيس الفريق, شريف ملال, بالعمل الذي قدمه هذا المدرب قائلا "أشكر بوزيدي على العمل الذي قام به منذ التحاقه بالشبيبة, لقد نجح في مهمته.

لكن هناك أمور داخلية لا أريد الكشف عنها. وسيبقى صديقا لنا ومرحب به في تيزي وزو".

ويرتقب أن يحل التقني الفرنسي دونيس لافان (56 سنة), الذي سبق له تدريب شباب قسنطينة (2018-2019), قريبا بتيزي وزو تحسبا لترسيم التحاقه بالعارضة الفنية, ليصبح ثالث مدرب للفريق منذ بداية الموسم الجاري يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية و اعتماد ترشيد اقتصادي مع الأخذ في الحسبان القدرات المالية للبلد.