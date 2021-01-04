رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز الـ 83 سنة

توفي هذا الاثنين الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاما بعد تدهور صحته اثر إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع حسب ما ذكرت الصحف اللبنانية .

عرف الراحل و هو الأخ الأصغر للموسيقار الكبير عاصي الرحباني الزوج السابق فيروز بمسيرة فنية حافلة تكللت بعدد من الأعمال الفنية الخالدة.

وقد لحن إلياس الذي كان أيضا موزع و كاتب أغان وقائد اوركسترا أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة و اشتغل أيضا في مجال السينما حيث ألف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما.

و بدا مشواره الموسيقى في 1972 و كان أول لحن له هو "موزاييك الشرق " و من أشهر من لحَّن لهم الفنانة فيروز وصباح ووديع الصافي وملحم بركات ونصري شمس الدين وماجدة الرومي و من أشهر أغانيه " طير الوروار"و "كان عنا طاحون" غنتهما فيروز و أيضا أغنية "حنا السكران " التي غنتها فيروز و بعدها ملحم بركات .

كما أنتج الراحل وألف عدة مسرحياتي منها "وادي شمسين" و"سفرة الأحلام" و"إيلا", وتم تتويجه بكثير من الجوائز الدولية المرموقة مثل "جائزة روستوك" الألمانية وجوائز أخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان.

ولد إلياس الرحباني في 1938 بمدينة انطلياس بجبل لبنان و قدم أعمالا فنية متنوعة ومتفردة وشكل إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان والوطن العربي.

وترك الراحل إلياس ولدين هما غسان و جاد يشتغلان أيضا في مجال الفن و صناعة الموسيقى في لبنان .

وقد نعى العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب الراحل بتدوينات مؤثرة واصفين إياه بـ "الكبير الذي رحل وفي جعبته أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية والعربية".