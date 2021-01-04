كوفيد-19: تسجيل 237 إصابة جديدة, 5 وفيات و 191 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

04/01/2021 - 16:47

سجلت 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 5 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 191 مريضا  للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس  كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس  كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 100645 شخص من بينها  237 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد  الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 67999 شخص والعدد الإجمالي للوفيات  2777.      

ويتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة, كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 23 ولاية لم تسجل بها  أي حالة, فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد  الحجر الصحي  والارتداء الإلزامي للقناع.

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