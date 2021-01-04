المعارض المغربي بوكاس للإذاعة: التطبيع مع الكيان الصهيوني هدفه إنقاذ النظام الملكي من الانهيار

أكد الباحث و الضابط السابق في المخابرات المغربية فريد بوكاس أن ما أقدم عليه المغرب من التطبيع مع الكيان الصهيوني إنما هدفه إنقاذ النظام الملكي من الانهيار.

و قال فريد بوكاس في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية هذا الاثنين إن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الصهاينة بل و يعتبره وصمة عار، مؤكدا أن المخابرات المغربية تنتهج سياسة القمع في حق المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشارع للتعبير عن رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبر المعارض والضابط السابق في المخابرات المغربية أن من بين السيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة في المغرب اندلاع ما أسماه " ثورة الجياع" في ظل تراجع الحريات العامة و التضييق على المعارضين و الصحفيين.